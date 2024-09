500 Haushalte in Villach kurzzeitig ohne Strom

Am heutigen Freitagabend erreichte uns die Nachricht eines Lesers, dass in Villach in mehreren Haushalten der Strom ausgefallen ist. Auch im Störungsdienst der Kärnten-Netz wurden einige Stromausfälle gemeldet. Der Zeitpunkt der Wiederversorgung sei laut dem Störungsdienst noch unbekannt. Abteilungsleiter bei der KNG-Kärnten Netz GmbH, Robert Schmaranz, informierte auf Anfrage von 5 Minuten darüber, dass rund 500 Haushalte in Villach auch im Bereich südlich der Gail bis zur Mülldeponie betroffen waren.

Noch 58 Haushalte unversorgt

Laut aktuellen Informationen sind von den 500 betroffenen Haushalten bislang noch 58 Haushalte unversorgt. „Die Monteure grenzen das gerade vor Ort weiter ein“, so Schmaranz. Der Grund sei aktuell noch unbekannt. Weitere Informationen folgen.

©Screenshot Störungsdienst Kärnten Netz Aktuell sind noch 58 Haushalte in Villach betroffen. An der Wiederherstellung wird mit Hochdruck gearbeitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2024 um 19:04 Uhr aktualisiert