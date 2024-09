50.000-Euro-Schaden: Jugendbande wurde festgenommen

Veröffentlicht am 6. September 2024, 19:10 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Ein 17-jähriger Rumäne, zwei Österreicher – 19 und 15 Jahre alt, sind verdächtigt und teilweise geständig in der Zeit von Mai bis Juli 2024 in verschiedensten Konstellationen mit acht weiteren Beschuldigten in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich vorwiegend Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, Sachbeschädigungen sowie Körperverletzungen begangen zu haben.

Gesamtschaden von 50.000E Euro

Der dadurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 50.000 Euro. Der Rumäne und die beiden Österreicher wurden nach gerichtlicher Anordnung festgenommen und in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellt. Zu den weiteren Beschuldigten werden noch Erhebungen geführt.