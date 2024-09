Renommierte Auszeichnung für Montanistin

Barbara Putz studierte Werkstoffwissenschaften an der Montanuniversität Leoben.

Im Jahr 2014 schloss die gebürtige Leobenerin ihr Masterstudium mit Auszeichnung

ab und promovierte 2017 am Department für Werkstoffwissenschaften. Seit 2021 ist

sie Assistenzprofessorin am Department für Werkstoffwissenschaften der

Montanuniversität Leoben und zudem als SNSF Ambizione Fellow am EMPA, der

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Thun, tätig. Ihre Forschungsergebnisse wurden mehrfach veröffentlicht und vom österreichischen Bildungsministerium ausgezeichnet.