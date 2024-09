Unfall-Tragödie: Zwei tote Biker nach Frontalcrash mit Auto

Veröffentlicht am 6. September 2024, 19:42 / ©5 Minuten

Aufgrund des Harley-Treffens sind momentan zahlreiche Motorräder auf Kärntens Straßen unterwegs. Die Veranstaltung wurde am Freitagnachmittag jedoch von einer Tragödie überschattet. In der Rosegger Straße in einer sehr gefährlichen und scharfen S-Kurve kam es zu einem schweren Unfall, der zwei Menschen das Leben kostete.

Tödlicher Unfall überschattet Harley-Treffen

Laut Informstionen kam es auf der L52 Rosegger Straße zu einer Kollision. „Ein Motorradfahrer ist mit seiner Beifahrerin in einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen und frontal gegen ein ihm entgegenkommendes Auto gekracht“, teilt eine Pressesprecherin der Landespolizeidirektion auf Anfrage von 5 Minuten mit. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Unfallbereich wurde großräumig abgesperrt. Die Straßenmeisterei stellte einen Warnhinweis auf, da noch Ölspurreste vorhanden sind.

Lenker und Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle

Für den Motorradlenker und dessen Beifahrerin kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie sind noch an der Unfallstelle verstorben, heißt es seitens der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Zur Identität der beiden Todesopfer sind noch keine weiteren Details bekannt. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Das Unfallauto wurde hier abgeschleppt. | Der gesamte Bereich wurde großräumig abgesperrt.

