Cool: Am 21. September kannst du gratis mit den Wiener Öffis fahren

Am 21. September 2024 findet im Resselpark der Öffi-Tag unter dem Motto „Weil wir Wien bewegen“ statt. Auf die Besucher warten interaktive Stationen und Themenausstellungen. Auch Live-Auftritte der U-Bahn Stars und einen Poetry-Slam gibt es.

„Öffi-Tag ist eine Herzensangelegenheit“

Geschäftsführerin Alexandra Reinagl freut sich auf das Event: „Der Öffi-Tag ist eine Herzensangelegenheit für uns, da er die Vielfalt und Innovationskraft der Wiener Linien erlebbar macht. Wir freuen uns, gemeinsam mit den Besuchern einen Tag voller spannender Entdeckungen und unvergesslicher Erlebnisse zu verbringen und unsere Leidenschaft für den öffentlichen Verkehr weiterzugeben. Mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen interaktiven Stationen zeigen wir stolz, warum ‚wir Wien bewegen.‘“

Blick hinter die Kulissen und ein Bim-Kino

Öffi-Fans haben beim Öffi-Tag die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des städtischen Verkehrsbetriebes zu werfen. Von der Kommunikationskette beim Störungsmanagement bis hin zur VR-Brille in der Fahrzeugtechnik können verschiedene Aspekte des Wiener Öffi-Systems ausprobiert werden. Heuer gibt es zum ersten Mal auch ein Bim-Kino. In der Karriere-Lounge können die Besucher mehr über die vielfältigen Ausbildungswege und Karrieremöglichkeiten bei den Wiener Linien und den Wiener Stadtwerken erfahren.

Gratis Nutzung der Öffis in Wien

Am Öffi-Tag kann man mit dem Code OEFFITAG24 das WienMobil Rad zweimal 30 Minuten gratis nutzen. Mit dem kostenlosen Sonderfahrschein kann man am 21. September zwischen 8 und 22 Uhr alle Öffis in Wien nutzen. Das Ticket beinhaltet die Fahrzeuge der Wiener Linien, die S-Bahn, Badner Bahn und Busse des VOR. Den Sonderfahrschein gibt es in allen Info- und Ticketstellen der Wiener Linien oder zum Download.