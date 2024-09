Mann (41) repetierte Schusswaffe auf öffentlicher Straße – festgenommen

Ein 29-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Linz-Land kam am 6. September 2024 zur Polizeiinspektion Kleinmünchen und gab sinngemäß an, dass er in der Karl-Steiger-Straße einen Mann wahrgenommen habe, welcher im Hosenbund vorne eine schwarze Schusswaffe eingesteckt hatte und diese kurz herausholte und auf der öffentlichen Straße repetierte. Anschließend sei er in Richtung Dauphinestraße weitergegangen.

Polizeistreifen und Sondereinheit

Mehrere Polizeistreifen und Sondereinheiten wurden zum Einsatzort beordert. Aufgrund der ausführlichen Personenbeschreibung des Anzeigers konnte ein amtsbekannter 41-jähriger Linzer als Verdächtiger ausgeforscht werden, welcher vom Anzeiger anhand eines Lichtbildes bestätigt wurde.

Nachschau in Wohnung verlief negativ

Durch die SIG- und COBRA-Kräfte wurde die Wohnadresse des Verdächtigen aufgesucht. Die Nachschau in der Wohnung verlief jedoch negativ. Mit dem Verdächtigen konnte schließlich telefonischer Kontakt hergestellt werden und um 14.57 Uhr meldete eine Streife des LKA OÖ – EGS, dass der 41-Jährige in der Wegscheiderstraße unter einem Baum sitzend gesichtet wurde.

Im Rucksack befand sich eine CO2-Schreckschusspistole

Um 15 Uhr wurde der Mann durch Kräfte des LKA OÖ- EGS angehalten, gesichert und die Handfesseln angelegt. Beim 41-Jährigen konnte im mitgeführten Rucksack eine CO2-Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.