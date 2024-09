Ausbau: Logistikzentrum der SPAR-Zentrale Graz erstrahlt in neuem Glanz

In die Erweiterung investiert SPAR über 50 Mio. Euro. Der Ausbau wurde notwendig, um den wachsenden Anforderungen an eine große Sortimentsauswahl gerecht zu werden und die Versorgung von 1,4 Mio. Menschen in der Region Steiermark und südliches Burgenland weiterhin sicherzustellen. „Mit der Erweiterung unseres SPAR-Lagers in Graz stärken wir nicht nur unsere logistischen Kapazitäten, sondern setzen auch ein klares Zeichen für unser Engagement als verlässlicher Nahversorger in der Region. Damit setzen wir unseren Weg als beliebtester Lebensmittelhändler sowie Marktführer fort und bieten unseren Kund:innen den bestmöglichen Service“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

Logistikfläche der Spar-Zentrale erweitert

Die bisherige Logistikfläche der SPAR-Zentrale wurde um 40% erweitert. Durch den umfangreichen Ausbau kamen 12.000 Palettenplätze neu hinzu, davon die Hälfte in einem automatisierten Palettenhochregallager. Die innovative Technik hat SPAR mit dem Logistikexperten KNAPP umgesetzt. Das neue Hochregallager wurde bewusst 10 Meter in die Tiefe und 17 m in die Höhe gebaut, wodurch mehr Lagerflächen auf bestehender Grundfläche ermöglicht wurden. „Bestehende Strukturen organisch zu erweitern, dabei auf Innovationen und automatisierte Prozesse zu setzen, das kennzeichnet das SPAR-Logistik-Netzwerk. Damit wird die Flächenproduktivität enorm gesteigert, es ist nachhaltig, ressourcenschonend, schafft modernste Arbeitsbedingungen und sichert robust die Versorgung. Der Ausbau unseres Lagers der Zweigniederlassung Graz ist auf diesem Weg ein weiterer, grandioser Meilenstein“, unterstreicht Mag. Marcus Wild, der im SPAR-Vorstand für Logistik verantwortlich ist, und ergänzt: „Nachhaltiges Zukunftsdenken hat seit der Gründung von SPAR, einem zu 100% österreichischen Familienunternehmen, einen hohen Stellenwert.“

©Eibl Nach knapp 2 Jahren Bauzeit konnte nun die neue Logistikhalle in Betrieb genommen werden.

Auf dem Dach des neuen Logistikzentrums wurde eine neue PV-Anlage errichtet, die 6-mal mehr Strom liefert als die bisherige Anlage: von knapp 114 kWp Leistung auf nun 700 kWp. „Mit der aktuellen Investition von 51 Mio. Euro sichern wir den SPAR-Logistikstandort in Graz-Puntigam für die Zukunft optimal ab. Uns war auch wichtig, das Lager energetisch auf gute Beine zu stellen. Die neue PV-Anlage am Dach produziert den Stromjahresbedarf von rund 250 Haushalten“, sagt Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland.

Das SPAR-Logistikzentrum in Graz-Puntigam in Zahlen: Die SPAR-Zweigniederlassung Graz ist eine von sechs SPAR-Regionalzentralen in Österreich. Von Graz aus werden die 273 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Standorte sowie SPAR express Tankstellenshops in der Region Steiermark und Südburgenland beliefert. Insgesamt sichert SPAR in dieser Region über 7.900 Arbeitsplätze. 900 Mitarbeiter:innen arbeiten am Standort in Graz-Puntigam, rund 500 davon im Lager und Logistikbereich. Die reine Lagergrundfläche beträgt knapp 40.000 m². Über 570 verschiedene Lieferant:innen liefern pro Tag knapp 3.700 Paletten an neuer Ware an das SPAR-Lager in Graz. Über 5.350 verschiedene Produkte aus den Bereichen haltbare Lebensmittel, Obst und Gemüse sowie Milch- und Molkereiprodukte werden vom SPAR-Lager in Graz-Puntigam ausgeliefert. Weitere 18.000 Produkte lagern im Zentrallager Wels und werden mittels Cross-Docking über das Lager in Graz an die Märkte ausgeliefert. Das ausgebaute Lager verfügt nun über 31 neue und insgesamt 94 Aus- bzw. Anliefertore. Kommissioniert wird ausschließlich händisch auf Rollbehältern. Lediglich die Einlagerung findet bei einem Teil der Ware in der neuen KNAPP-Anlage automatisiert statt.

Ausbau Nummer fünf: SPAR-Zweigniederlassung mit langer Expansionsgeschichte

Als zu 100% österreichisches Familienunternehmen und Marktführer im heimischen Lebensmittelhandel befindet sich SPAR nach vielen Jahrzehnten nach wie vor im Wachstum – das zeigt sich auch in einer langen Ausbaugeschichte der Zweigniederlassung. SPAR Steiermark/Südburgenland wurde 1958 gegründet. Im Jahr 1965 siedelte die Zweigniederlassung auf das heutige Areal in Graz-Puntigam. In den Jahren 1980 und 1998 erfolgten weitere Ausbaustufen. Im Jahr 2010 siedelte die INTERSPAR-Bäckerei auf das Gelände der SPAR-Zweigniederlassung und eine neue Logistikhalle wurde errichtet. Der bisher letzte Ausbau fand im Jahr 2018 mit der Erweiterung und Modernisierung des Grazer TANN-Werkes statt. Nun wurde die fünfte Ausbaustufe eröffnet.