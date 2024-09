West-Nil-Virus in Österreich: Mehr infizierte Personen als im Vorjahr

Veröffentlicht am 6. September 2024, 20:58 / ©Canva Montage

Im Juli 2024 wurden in Österreich die ersten Fälle von West-Nil-Fieber dieses Jahres registriert, mit Stand 27. August 2024 waren elf Infektionen bei Menschen bestätigt. Betroffen waren ausschließlich Erwachsene im Osten Österreichs.

West-Nil-Virus wird durch Gelsen übertragen

Das West-Nil-Virus wird durch Gelsen auf Menschen und Tiere übertragen. Die durch das Virus verursachte Erkrankung heißt West Nil Fieber. 80 Prozent der Infektionen verlaufen asymptomatisch. 20 Prozent der infizierten Patienten zeigen eine grippeähnliche Erkrankung mit plötzlichem, hohem Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen und eventuell Lymphknotenschwellungen und Hautflecken.

Immunschwache Patienten haben höheres Risiko, schwere Form der Krankheit zu entwickeln

In Einzelfällen kommt es zu neurologischen Verlaufsformen, die mit Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns, Bewusstseinstrübung, Koordinationsstörungen, Schluckbeschwerden, extreme Müdigkeit und Schwindel kombiniert mit Verhaltens- und Persönlichkeitsänderungen einhergehen können. Immunschwache Patienten und Personen über 50 Jahre haben ein höheres Risiko, die schwere Form der Krankheit zu entwickeln.

Mehr West-Nil-Infektionen als letztes Jahr

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es heuer in Österreich, mehr West Nil Virus-Infektionen bei Menschen. Alle festgestellten Infektionen betreffen Ostösterreich. Das Risiko einer Infektion für die Bevölkerung ist gering. Sechs der elf infizierten Personen aus Österreich wurden bei routinemäßigen Untersuchungen von Spenderblut bei Blutspendern identifiziert. Einige Fälle wurden aufgrund neurologischer Symptomatik diagnostiziert und stationär behandelt. Zwei Fälle sind importiert.

Es gibt keinen Impfstoff für infizierte Personen

Im Rahmen eines von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) durchgeführten Überwachungsprogramms wurden Fallen in ganz Österreich und zusätzlich gezielt in Gärten von einigen der Fälle aufgestellt. Bei den einigen tausend heuer schon gefangenen und auf das West-Nil-Virus untersuchten Gelsen konnte das Virus bisher noch nicht nachgewiesen werden. Es gibt keinen Impfstoff für den Menschen. Als Vorbeugung gegen Infektionen sollten Gelsenstiche so gut wie möglich vermieden werden.