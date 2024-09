Schwerer E-Roller-Sturz: Nun wird nach Unfallzeugen gesucht

Bereits am Nachmittag des 27. August 2024, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich auf der Gemeindestraße „Obere Lend“ in Hall in Tirol ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Roller und ein Auto beteiligt waren. Ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem E-Roller in östliche Richtung.

E-Rollerfahrer wurde schwer verletzt

An der Engstelle Höhe des Hauses Ober Lend 21a musste er einem ihm in der Fahrbahnmitte entgegenkommenden Auto ausweichen, weshalb er zu Sturz kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Es kam zu keiner Kollision zwischen beiden Unfallfahrzeugen.

Unfallfahrzeug ist möglicherweise ein Audi A3

Am Steuer des Autos saß eine Frau, die an der Unfallstelle nicht anhielt. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Audi A3. Die bisher unbekannte Lenkerin trug eine Brille und ist ca. 30 bis 40 Jahre alt.

Unfallzeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizeiinspektion Hall in Tirol erhielt erst durch das nachträgliche Einlangen der Verletzungsanzeige Kenntnis vom Unfallgeschehen. Die Unfalllenkerin und mögliche Unfallzeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hall in Tirol (059133 / 7110) in Verbindung zu setzen.