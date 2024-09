Schildkröten retten: Turtle Island wird mit 20.000 Euro unterstützt

Veröffentlicht am 6. September 2024, 21:45 / ©pixabay

Derzeit leben über 3.000 Schildkröten in der Erhaltungszuchtstation, darunter 178 bedrohte Arten. Neben dem Schutz und der Aufnahme von ausgesetzten Tieren betreibt die Zuchtstation auch Forschung und baut Artenschutzprojekte zur Auswilderung der Schildkröten in deren Ursprungsländern auf. Um die Energiekosten zu decken erhält Turtle Island eine Förderung von 20.000 Euro, wie die Stadt Graz am Freitag mitteilt.