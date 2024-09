Am Samstag kommt in der ganzen Steiermark die Sonne zum Vorschein

Die Temperaturen erreichen am Samstag in der Steiermark bis zu 30 Grad.

Die Temperaturen erreichen am Samstag in der Steiermark bis zu 30 Grad.

„Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag in der ganzen Steiermark für sonnige und auch spätsommerlich warme Wetterbedingungen“, so die Wettervorhersage der GeoSphere. Nebelfelder, etwa im Oberen Murtal, lösen sich schnell auf. „Im Osten sowie an der Alpennordseite kommt ab Mittag mäßiger Südwind auf“, wissen die Experten. Die Temperatur steigt auf spätsommerliche 26 bis 30 Grad an.