Enormer Schaden: Traktor nach Brand komplett zerstört

„Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Güssing mit seinem Traktor von Inzenhof (Bezirk Güssing) nach Hartberg. Im Ortsgebiet von St. Magdalena am Lemberg geriet das Zugfahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Sofortige Löschversuche durch den Lenker sowie eines Anrainers blieben erfolglos“, informiert die Polizei. Erst die Feuerwehr Buch-Geiselsdorf mit Unterstützung der Wehren Sebesdorf und Hartberg konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Über hunderttausend Euro Schaden

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Eine Wiesenfläche im Ausmaß von rund 150 Quadratmetern wurde ebenso beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Lenker war gerade am Weg in die Werkstätte, nachdem er Stunden zuvor bei Mäharbeiten in der Nähe seines Wohnortes schon Rauch aus dem Motorraum bemerkt hatte. „Der Schaden dürfte hunderttausend Euro übersteigen“, so eine erste Schätzung der Polizei.