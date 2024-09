Tankstellenraub in Lustenau: Überwachungsvideo soll Hinweise liefern

Ein Überwachungsvideo zeigt: Der Tankstellenräuber flüchtete in Richtung der Höchster Straße in Lustenau.

Der Mann auf dem Video steht im Verdacht, am 22. August die OMV-Tankstelle in Lustenau im Bezirk Dornbirn überfallen zu haben. In der Folge flüchtete der Täter über das Tankstellenareal in Richtung der Höchster Straße, wobei es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam.

Überwachungsvideo vom Tankstellenraub

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat nun auch die Veröffentlichung eines Überwachungsvideos angeordnet, auf dem der bislang unbekannte Täter zu sehen ist. Dieses soll jetzt Hinweise aus der Bevölkerung bringen. „Sie werden natürlich diskret beziehungsweise auf Wunsch anonymisiert behandelt“, versichern die Beamten. Weitere Videoauswertungen sind im Gange.