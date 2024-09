Tödlich verunglückt bei Probefahrt: Motorrad schleudert nach Crash gegen Auto

Gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Motorradlenker im Zuge einer Probefahrt auf der L104 von Bernstein kommend in Richtung Kirchschlag. Im Ortsteil Redlschlag kollidierte der Motorradlenker mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden und in einem Abbiegevorgang befindlichen Sattelkraftfahrzeug. In weiterer Folge wurde das Motorrad in einen entgegenkommenden Wagen geschleudert. Die Rettungskette wurde durch den Autofahrer sofort in Gang gesetzt.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Für den 49-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt kam jede Hilfe zu spät. Der anwesende Notarzt des Rettungshubschraubers C3 konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen. Das Unfallfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt sichergestellt, weitere Ermittlungen der Polizei laufen.