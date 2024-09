Belgierin stürzt beim Wandern in Serfaus meterweit ab – schwer verletzt

Die 67-jährige Belgierin unternahm in Begleitung eine Wanderung im alpinen Gelände in Serfaus auf den Furgler (3004 m). „Bei ihrem Abstieg auf dem markierten Weg in Richtung Serfaus stürzte sie gegen 14.10 Uhr ohne Fremdeinwirkung in einer Höhe von ca. 2600 m ca. 10 bis 15 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu“, informiert die Polizei. Ihre Begleitung setzte den Notruf ab. Die 67-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des NAH „C5“ mittels Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.