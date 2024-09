Führerschein weg: Alko-Lenker (20) rief selbst die Polizei

In eine ziemlich missliche Lage manövrierte sich in der Nacht auf Samstag ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Aufgrund der widrigen Fahrbahnverhältnisse kam er gegen 1.45 Uhr früh nämlich auf einer Forststraße in Pörtschach zu Sturz. In der Folge rutschte er über den linken Fahrbahnrand rund 20 Meter über eine steile Böschung. Er wurde bei dem Vorfall verletzt. „Da der Mann sich selbst nicht aus dieser aussichtslosen Lage befreien konnte, setzte er den Notruf ab“, heißt es seitens der Polizei.

Alkotest verlief positiv, Führerschein weg

Mit Unterstützung der einschreitenden Beamten konnte der junge Mann über den unwegsamen Forstweg zurück auf die nächstgelegene Gemeindestraße gebracht werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief jedoch positiv. „Deshalb wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, erklären die Polizisten abschließend.