Waghalsiges Drift-Manöver endete für 18-Jährigen im Krankenhaus

Der 18-jährige Lenker aus Kärnten hatte die Absicht, von der Ebentaler Straße nach links in die St. Peter Straße einzubiegen. Dabei setzte er zu einem Drift-Manöver an, wie die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung mitteilte. Jedoch wurde das Fahrzeug zu stark beschleunigt und das Heck ausbrach.

18-Jähriger knallte in Betonmauer und Schiebetor

Aufgrund dessen musste der 18-Jährige massiv gegenlenken. „Er ist in weiterer Folge mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonmauer sowie ein Schiebetor geprallt“, heißt es weiter. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Sowohl der Wagen als auch das Schiebetor wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

