KAC startet mit 4:2-Sieg in die Champions Hockey League

Vor toller Kulisse holte sich der EC-KAC am Freitagabend einen 4:2-Auswärtssieg beim französischen Meister Rouen. „Wir hatten einen sehr guten Start in diese Partie, man hat der Mannschaft angesehen, dass sie sich sehr gefreut hat, endlich wieder zusammenzuspielen“, erklärt Assistant-Coach David Fischer. Die Rotjacken nutzten gleich die erste konkrete Tormöglichkeit für einen Treffer. Matt Fraser verwertete ein Hundertpfund-Zuspiel aus kurzer Distanz. Nick Petersen verdoppelte wenig später den Klagenfurter Vorsprung, als er den Rebound nach einem Durchbruch des KAC-Kapitäns in die Maschen setzte. Den Schwung aus dem ersten Abschnitt nahmen die Rotjacken dann auch mit in den zweiten Durchgang!

©CHL/Stéphane Heude Sieg zum CHL-Start: Der KAC nutzte gleich die erste konkrete Tormöglichkeit für einen Treffer.

Rasantes Match in Frankreich

Im ersten rot-weißen Powerplay der Partie überlistete Flügelstürmer Senna Peeters den Goalie der Franzosen aus spitzem Winkel. Rouen gelangte durch einen sehenswert vollendeten Alleingang von Dmytriw auf die Anzeigetafel. Doch nur zwölf Sekunden später stellte Johannes Bischofberger den alten Abstand wieder her, indem er den Schlussmann der Hausherren mit einem Haken auf die Rückhand aussteigen ließ und einschob.

„Wollen am Sonntag wieder zum Erfolg zu kommen“

Im letzten Drittel steigerte sich Frankreichs Meister deutlich. Mehr als ein Treffer gelang ihm aber nicht mehr. Der EC-KAC startete damit zum vierten Mal in Folge mit einem Sieg in die Champions Hockey League. „Viele unserer Jungs hatten heute gute Beine, gute Energie und gutes Körperspiel, gegen Ende hin vielleicht sogar ein wenig zu viel davon, aber insgesamt war das ein schöner Sieg zum CHL-Start. Wir nehmen die drei Punkte mit, reisen morgen nach Schweden und versuchen dort, am Sonntag wieder zum Erfolg zu kommen“, so Assistant-Coach Fischer abschließend.