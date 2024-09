„Naschglück“-Konditorinnen ziehen am Stubenberger Hauptplatz ein

Süße Versuchungen gibt es jetzt in der "Kaffee-Stubn" am Stubenberger Hauptplatz.

Ab sofort gibt es in der „Kaffee-Stubn“ am Stubenberger Hautplatz süße Leckereien. Die „Naschglück-Konditorinnen“ freuen sich, dass sie in dem beliebten Café ihre Auftragskonditorei eröffnen dürfen: „Ein riesiges Dankeschön geht an die Kaffee Stub’n für die tolle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit“, heißt es in einem Facebook-Posting der Konditorinnen, deren Kreationen dort nun verköstigt werden können.