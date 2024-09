Sturm-Shop eröffnet in Einkaufszentrum bei Graz

Ein Store von Sturm Graz eröffnet in der Shoppingcity Seiersberg am Montag.

Die Shoppingcity Seiersberg kündigt eine „große Neueröffnung“ für den 9. September an: „Der brandneue, größere Store von Sturm Graz öffnet diesen kommenden Montag um 13 Uhr seine Türen“, heißt es in einem Facebook-Posting des beliebten Einkaufszentrum im Graz-Umgebung. Der neue Shop ist im Bereich Red City / Ebene 1 – link neben dem Eingang zu finden. Auch Fußballspieler des SK Sturm sollen bei der Eröffnung dabei sein und Autogramme geben, so wird jedenfalls in dem Facebook-Posting angekündigt.

