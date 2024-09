Kindergartenjahr startet mit mehr Gruppen, Personal und Budget

Aktuell kommen in Kärnten 22.424 Kinder in den Genuss einer Elementarbildung. In 717 Einrichtungen (inkl. Horte und Tagesmütter bzw. Tagesväter) werden sie von rund 3.900 Mitarbeitern begleitet und betreut, davon sind 3.256 pädagogische Fachkräfte. Damit zeige die größte Reform der letzten Jahrzehnte im Bereich der Elementarbildung – das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (K-KBBG) – Wirkung, wie der zuständige Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) zum Start ins neue Bildungsjahr informiert. Auch die Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren steige kontinuierlich und liege mittlerweile bei 32,6 Prozent. „Dies spiegelt die Ausbauoffensive im Bereich der Kindertagesstätten und der alterserweiterten Gruppen wider“, so Fellner. Insgesamt wurden für diese Altersgruppe 22 neue Gruppen bzw. 342 neue Plätze geschaffen.

Budget von 144 Millionen Euro

Die Mehrheit der Kinder in Kärnten (nämlich 64,0 Prozent) hat einen Ganztagsplatz. „Zusammen mit der Beitragsfreiheit ist die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen ein enorm wichtiger Faktor sowohl für die Wahlfreiheit der Eltern als auch für ein chancengleiches Aufwachsen unserer Jüngsten“, betont Fellner. Die ganztägige Bildung und Betreuung in den Einrichtungen in Kärnten ist für die Eltern kostenlos, lediglich für Verpflegung und Bastelmaterial dürfen Beiträge eingehoben werden. Das Budgetvolumen für die Elementarbildung ist dafür von 85 Millionen Euro im Jahr 2022 auf rund 144 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen. Hinzu kommen Mittel aus dem Bildungsbaufonds. Bis 2027 wurden in Summe 31,5 Millionen Euro zugesichert.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Fachkräftemangel auch in Kärntens Kindergärten

Eine Herausforderung sei – wie in vielen Branchen – auch der Fachkräftemangel. Neben der Attraktivierung der Rahmenbedingungen im K-KBBG mit einer Mindestentlohnung wurde auf verschiedenen Ebenen eine Ausbildungsoffensive gestartet. „Wir haben Maßnahmen ergriffen, um zusätzliche Ausbildungswege zu schaffen und das Berufsfeld zu diversifizieren“, erklärt Fellner. Neben Kollegklassen in Klagenfurt, Villach und Feldkirchen wurde auch ein Hochschullehrgang an der Pädagogischen Hochschule Kärnten für facheinschlägige Quereinsteigende eingeführt und das Masterstudium Elementarpädagogik in Graz installiert.

Anhebung des Einstiegsgehaltes auf 3.027 Euro brutto

„Unsere Aufgabe besteht nun darin, dafür Sorge zu tragen, dass mehr Menschen nach ihrer Ausbildung auch in diesen Beruf eintreten. Derzeit ist es ungefähr die Hälfte, die direkt nach der Ausbildung den Beruf ergreift“, ergänzt Fellner. Man habe es sich deshalb auch zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen in der Branche zu verbessern. Neben einer Anhebung des Einstiegsgehaltes auf rund 3.027 Euro brutto wurden die Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeiten in Kindergärten verdoppelt bzw. in Kindertagesstätten neu eingeführt.