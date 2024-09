Drogenfund am Flughafen Wien: 14 Kilo Kokain im Rollstuhl versteckt

Polizeihunde fanden 14 Kilogramm Kokain in einem Rollstuhl am Flughafen Wien-Schwechat.

Am Sonntagmorgen, dem 14. Juli 2024, führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat routinemäßige Suchtgiftkontrollen am Flughafen Wien-Schwechat durch. Im Fokus stand ein 39-jähriger venezolanischer Staatsbürger, der mit einem Flug aus Brasilien in Österreich eingereist war. Der Mann war ausschließlich mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs und wurde vom Rollstuhlservice des Flughafens begleitet. Trotz detaillierter Unterlagen über angeblich geplante medizinische Behandlungen in Wien blieben die erfahrenen Polizeibeamten misstrauisch.

Diensthunde schlagen Alarm

Der Einsatz von spezialisierten Diensthunden erwies sich als entscheidend: Sowohl der Zollhund „Utz“ als auch der Polizeidiensthund „Pitt vom Taffatal“ zeigten eindeutige Reaktionen auf den Rollstuhl des Verdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in der Sitzfläche und der Rückenlehne des Rollstuhls insgesamt 14 Kilogramm Kokain gefunden. Der Straßenverkaufswert dieses hochwertigen Suchtgifts beläuft sich auf etwa 1,5 Millionen Euro.

©LPD NÖ Dank der Unterstützung von „Utz“ von der Flughafen-Zollstelle konnte ein Fahndungserfolg gefeiert werden.

Schmuggler geständig

Nach der Entdeckung des Kokains wurde der Venezolaner sofort festgenommen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann geständig und gab zu, den Rollstuhl lediglich zur Tarnung verwendet zu haben. Es stellte sich heraus, dass er nicht auf den Rollstuhl angewiesen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 39-Jährige in die dortige Justizanstalt überstellt.

©LPD NÖ Polizeidiensthund „Pitt vom Taffatal“ hat bei dem Einsatz ganze Arbeit geleistet.

