Der Grazer Hauptplatz steht heute ganz im Zeichen von Straßenfußball

Am heutigen Samstag findet ein streetfootbALL-Turnier in Graz statt.

Beim Streetsoccer Turnier am Hauptplatz treten etwa 120 in 12 Teams aus verschiedenen sozialen Bereichen gegeneinander an. Gespielt wird nach den Regeln des Homeless World Cups, was heißt: Jedes Team besteht aus drei Feldspielern und einem Torwart.

Jeder ist willkommen

Gemeinschaft, Sicherheit und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Jeder Mensch unabhängig von Lifestyle, Alter oder Herkunft ist bei dem Event willkommen. „Bei uns geht es nicht nur ums Gewinnen oder Verlieren, sondern darum, den Sport, den wir alle so sehr lieben, in einem harmonischen Umfeld auszuüben und auf allen Ebenen zu wachsen. Wir schaffen Raum für Gemeinschaft: Wir starten gemeinsam mit einem Warm-Up aller Teams, und es gibt zahlreiche Side-Events, bei denen ihr neue Menschen kennenlernen und euer Können auf und neben dem Platz unter Beweis stellen kannst“, so die Veranstaltungsbeschreibung auf der Website der Caritas der Diözese Graz-Seckau.