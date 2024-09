Tragödie auf der A1: Geisterfahrer-Crash fordert Todesopfer (19)

In den Morgenstunden, am 7. September 2024, kam es auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf zu einem verheerenden Unfall. Um kurz nach 2 Uhr geriet ein 47-jähriger Geisterfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems auf der Richtungsfahrbahn Salzburg in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 19-jährige Fahrer aus dem Bezirk Linz-Land erlag seinen schweren Verletzungen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

©Freiwillige Feuerwehr Vorchdorf Schock-Crash auf der A1: Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall.

Einsatz von Feuerwehr und Notarzthubschrauber

Die alarmierten Feuerwehren aus Vorchdorf, Eberstalzell und Spieldorf sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 14 waren rasch vor Ort. Die Einsatzkräfte befreiten die schwer verletzten Personen aus den Fahrzeugwracks mithilfe von Rettungsgeräten. Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Klinikum Wels gebracht, während die zweite verletzte Person mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Eine Drohne der Feuerwehr unterstützte die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten.

Sperre der A1 Westautobahn

Aufgrund des schweren Unfalls war die A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Eberstalzell und Vorchdorf für fünf Stunden gesperrt, während die Rettungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert