Land-Art am „Hirzhof“: Künstler verbindet Kunst mit Landwirtschaft

Das Projekt, das im Rahmen des Kunstprojekts OFFENE FELDER – Kunst und Landwirtschaft des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark entstanden ist, wurde am 6. September 2024 am „Hirzhof“ von Gerhard Schüttbacher in Aich präsentiert.

Dialog zwischen Kunst und Landwirtschaft

Nach mehreren intensiven Rechercheaufenthalten bei Gerhard Schüttbacher am „Hirzhof“ in Aich entwickelte Nöbauer-Kammerer eine beeindruckende Land-Art-Installation, die an die Tradition der Minimal- und Land-Art der 1960er-Jahre anknüpft. Dabei hat er drei überdimensionale Farbkreise erschaffen, die sich in die Landschaft einschreiben. Diese Kreise, die einen Durchmesser von bis zu 50 Metern haben, bestehen aus natürlichen Materialien aus der Region – schwarze Erdfarben, weißer Kalk und rotes Eisenoxid. Auf diese Weise öffnet der Künstler mit ortsspezifischen Mitteln vertrauten Raum, weckt Neugierde und schafft damit neue Wahrnehmung und Reflexion auf die Landschaft. Der „Hirzhof“ von Landwirt Schüttbacher ist ein auf 1.200 Meter Seehöhe in der Erlebnisregion Schladming-Dachstein gelegener Biobetrieb mit Direktvermarktung selbst erzeugter Produkte und Vermietung von Ferienunterkünften. Am Hof führte Nöbauer-Kammerer seine Experimente zur Farbgewinnung durch.

©Copyright: Rainer Nöbauer-Kammerer © Bildrecht Wien, 2024 | Skizze

„Work in Progress“-Projekt

„Was mich besonders an diesem Projekt reizt, ist, dass es sich um ein ,Work in Progress‘ handelt, bei dem viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Dazu gehören beispielsweise die Auflagen für Biobetriebe in Österreich und die Tatsache, dass die Arbeit stark wetterabhängig ist, was auch die Herausforderungen der Landwirtschaft widerspiegelt“, sagt Nöbauer-Kammerer. Die Zusammenarbeit mit dem Landwirt Schüttbacher führte zu einer faszinierenden Installation, die sowohl die natürlichen Gegebenheiten als auch die Kunst in den Vordergrund stellt.

Suche nach Naturmaterialien erwies sich schwierig

„Herausfordernd war die Suche nach vorfindbaren Naturmaterialien, um ein vergängliches Kunstwerk als Zeichen der gegenseitigen Bedingtheit von Mensch und Natur umsetzen zu können. Besonders beeindruckend ist das Ergebnis: Wir können nun aus vielen Perspektiven und weithin sichtbar unterschiedliche Farbmaterialien in Kreisform sehen, die aus der Region kommen und sich durch Witterung wieder in das offene Feld und unser Gedächtnis einschreiben“, so Elisabeth Fiedler, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark.

© Copyright: Rainer Nöbauer-Kammerer, Bildrecht Wien, 2024 | Skizze So ähnlich werden die „Agricultural Circles“ von Rainer Noebauer-Kammerer aussehen.