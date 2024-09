Gewitter drohen: Adriatief bringt kräftige Regengüsse nach Kärnten

„Der Spätsommer verabschiedet sich praktisch über Nacht“, erklärt ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. So werden am morgigen Sonntag noch Sonnenschein und Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad in Kärnten erwartet. Im Laufe des Nachmittags nimmt dann der Südwind zu und immer mehr Wolken ziehen von Westen her auf.

Massive Regenmengen innerhalb kürzester Zeit in Kärnten

Erste Regenschauer setzen am frühen Abend im Südwesten Kärntens ein. Diese greifen in der Nacht auf das ganze Land über – und haben es in sich! „Vor allem in Oberkärnten können innerhalb kurzer Zeit massive Niederschlagsmengen zusammenkommen“, betont der Fachmann. Laut ersten Prognosen sind bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von sechs bis neun Stunden möglich. An der Grenze zu Slowenien und Italien kann es zudem zu heftigen Gewittern kommen, die auch Windböen mit sich bringen. Hagel sei hingegen eher unwahrscheinlich. „Ganz ausschließen will ich ihn aber nicht“, so der Meteorologe.

Temperatursturz bringt deutliche Abkühlung am Montag

Die Schauer ziehen sich übrigens bis in den Montagvormittag. „Es kann also auch kräftig regnen, wenn die Kinder zur Schule gehen“, betont der Experte. Erst im Laufe des Tages klingen die Niederschläge ab. Hier und da kann sich dann sogar kurz die Sonne zeigen. Warm wird es allerdings nicht. „Es kommt zu einem Temperatursturz von bis zu 10 Grad“, stellt man bei Geosphere Austria klar. Die Höchsttemperaturen liegen maximal bei 20 Grad.