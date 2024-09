Auto prallt gegen Hausmauer: 17-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

Am Freitagabend, den 6. September 2024, ereignete sich in Jenbach in Tirol ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger türkischer Staatsbürger, wohnhaft in Tirol, war gegen 22.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Achenseestraße unterwegs. Der junge Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Hausmauer eines Firmengebäudes.

Schwerer Aufprall löst Airbags aus

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Der Unfalllenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Sein Beifahrer suchte eigenständig das Krankenhaus zur weiteren Abklärung auf. Die Bahnhofstraße musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten durchzuführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 10:43 Uhr aktualisiert