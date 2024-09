Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Graz-Umgebung

Gestern kam es zu einem Unfall in Graz-Umgebung.

Gestern kam es zu einem Unfall in Graz-Umgebung.

Veröffentlicht am 7. September 2024, 11:00 / ©FF Haselbach

„Verkehrsunfall mit verletzten Personen“, so lautete der Einsatzalarm der Freiwilligen Feuerwehren in Graz-Umgebung. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, unterstützen bei der Betreuung der Verletzten und regelten den Verkehr. „Weiters wurden ausgeflossene Betriebsmittel gebunden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Haselbach in einem Facebook-Posting.