Ärmelkanal durchquert: Jetzt gab es Ehrenurkunde für Extrem-Schwimmer

Der Kärntner Immobilienunternehmer Georg Findening hat es geschafft! Als vierter Österreicher hat er schwimmend die 40 Kilometer lange Strecke durch den Ärmelkanal zurückgelegt. „Es waren teilweise irre Bedingungen, die Wellen waren bis zu zwei Meter hoch. Ich bin verschluckt worden“, berichtete er im Gespräch mit 5 Minuten.

Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen

Das Wasser hatte nur 17 Grad und die Wellen waren teilweise zweieinhalb Meter hoch. Eine unglaubliche Leistung, zu der Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) und Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) herzlich gratulierten. Als Anerkennung wurde dem Extrem-Schwimmer nun auch die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen.

Leidenschaftlicher Schwimmer

Findenig hat sich als Schwimmer schon in jungen Jahren durch die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben einen Namen gemacht. Besonders hervorzuheben sind seine zahlreichen Kärntner und Österreichischen Meistertitel im Jugend und Junioren Schwimmen sowie seine mehrfachen Staatsmeistertitel Schwimmen.

Acht Teilnahmen am Ironman

Neben dem Schwimmsport hat Findenig auch achtmal erfolgreich am Ironman und 16 Mal am Ironman 70.3 teilgenommen, zum Beispiel in Klagenfurt, Frankfurt und zweimal in Mexiko. Um sein Wissen und seine Leidenschaft auch anderen weiterzugeben, gründete Georg Findenig mit 24 Jahren auch den Klagenfurter Schwimmverein „Schwimm & Aktiv“ und ist darüber hinaus auch als Sportreferent für Schwimmen bei der Sportunion tätig.