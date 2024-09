Mit Uber durch Graz: Diese Orte nennen Touristen am häufigsten als Ziel

Zu diesen Orten wollen Touristen in Graz am häufigsten mit dem Uber.

Zu diesen Orten wollen Touristen in Graz am häufigsten mit dem Uber.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und somit verabschiedet sich eine Vielzahl an Touristen aus Graz. Zu diesem Anlass zieht die Mobilitätsplattform Uber Bilanz und hat aus den 100 Top-Destinationen in der steirischen Landeshauptstadt ausgewertet, welche von 1. Juli bis 20. August 2024 am häufigsten als Ziele gewählt wurden. Berücksichtigt wurden für das Ranking ausschließlich Fahrten von Nutzer der Uber-App, die nicht aus Österreich sind. Daraus ergaben sich eindeutige Präferenzen der Touristen- sowohl in puncto Sehenswürdigkeiten als auch bei den Hotels.

Raiffeisen Sportpark Graz als Uberfahrt-Hotspot

Die Daten zeigen: Absoluter Hotspot für Touristen die Fahrten über die Uber-App in Graz gebucht haben, ist der Raiffeisen Sportpark Graz. Der zweite, dritte und vierte Platz im Ranking gehen mit dem Karmeliterplatz (von wo aus viele den Aufstieg zum beliebten Grazer Schlossberg antreten), dem Dietrichsteinplatz und dem Jakominiplatz an die Grazer Innenstadt, dicht gefolgt von der Seifenfabrik. Anschließend reihen sich mit der Shopping City Seiersberg und dem Murpark zwei beliebte Shopping-Destinationen ein. Auch das Arnold Schwarzenegger Museum, die Stadthalle Graz und das Joanneumsviertel sind häufige Ziele der Touristen.

Die Top 10 Hotspots und Ausflugsziele in Graz Raiffeisen Sportpark Graz Karmeliterplatz Dietrichsteinplatz Jakominiplatz Seifenfabrik Veranstaltungszentrum Shopping City Seiersberg Murpark Arnold Schwarzenegger Museum Stadthalle Graz Joanneumsviertel

Diese Grazer Hotels werden am häufigsten angefahren

Wenn Uber-Nutzer zu Gast in Graz sind, lassen sie sich gerne an zentralen, schicken oder praktischen Standorten nieder. An der Spitze des Hotel-Rankings steht das Radisson Hotel Graz, auf Platz zwei folgt das Intercity Hotel Graz, auf dem dritten Platz das Hotel Mercure Graz City. Auf Platz vier und fünf reihen sich das PLAZA INN Graz sowie das Grand Hôtel Wiesler ein. Das Augarten Art Hotel, das Motel One, das a&o Hostel Graz Hauptbahnhof, das ibis Styles Graz Messe und das Hotel Weitzer vervollständigen die Top-10 im Hotel-Ranking von Uber.

Die Top 10 Hotels Radisson Hotel Graz Intercity Hotel Graz Hotel Mercure Graz City PLAZA INN Graz Grand Hôtel Wiesler Augarten Art Hotel Motel One a&o Hostel Graz Hauptbahnhof ibis Styles Graz Messe Hotel Weitzer

Grazer Flughafen auf Platz 1 im Gesamtranking

Auch ihre An- und Abreise planen Touristen in Graz häufig mit Uber: Denn blickt man auf die Gesamtdaten und nicht nur die Sehenswürdigkeiten und Hotels, so liegt auf dem ersten Platz ganz klar der Flughafen, zu dem die meisten Fahrten über die Uber-App vermittelt wurden. Vor dem Hauptbahnhof auf Platz drei konnte sich dann aber doch ein Ausflugsziel positionieren: Der Raiffeisen Sportpark Graz ist auch im Gesamtranking ganz weit vorne und gehört damit zu den beliebtesten Attraktionen der Uber-Fahrgäste aus dem Ausland im Sommer 2024.

Die Top 10 insgesamt Flughafen Raiffeisen Sportpark Graz Hauptbahnhof Radisson Hotel Graz Webling Graz P+R Intercity Hotel Graz Hotel Mercure Graz City Karmeliterplatz PLAZA INN Graz Grand Hôtel Wiesler