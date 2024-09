Adrenalin-Rennen endet mit Strafe: Polizei stoppt drei Raser in Wien

Am Samstag, den 7. September 2024, kurz nach 2 Uhr, beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof drei Fahrzeuge, die an einer roten Ampel am Lerchenfelder Gürtel zum Stehen kamen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, zögerten die Fahrer, was zu quietschenden Reifen führte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und entdeckten, dass die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fuhren. Dies ließ den Verdacht aufkommen, dass es sich um ein Rennen handelte.

Konsequenzen für die Rennfahrer

Die rasante Fahrt erstreckte sich bis zum Neubaugürtel, wo die drei Fahrzeuge schließlich gestoppt wurden. Die Fahrer, zwei Österreicher im Alter von 20 und 21 Jahren sowie ein 23-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit, sind alle im Besitz eines Probeführerscheins. Die Polizei nahm die Kennzeichentafeln der Fahrzeuge ab und zeigte alle drei Fahrer an. Die Beamten sind sich sicher, dass die Wettfahrt nicht nur gegen Verkehrsregeln verstößt, sondern auch erhebliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.