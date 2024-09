Blutüberströmte Frau nach Klappsessel-Attacke: Lebensgefährte festgenommen

Nach einer brutalen Klappsessel-Attacke in Wien-Floridsdorf wurde der 29-jährige Mann von der Polizei festgenommen.

Nach einer brutalen Klappsessel-Attacke in Wien-Floridsdorf wurde der 29-jährige Mann von der Polizei festgenommen.

Veröffentlicht am 7. September 2024, 12:40 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

In der Nacht auf den 7. September 2024 eskalierte ein Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf. Die 25-jährige Frau flüchtete blutend aus der Wohnung und rief um Hilfe. Ein Nachbar leistete sofort Erste Hilfe, während ein weiterer Zeuge den 29-jährigen Lebensgefährten der Frau verfolgte und der Polizei den Aufenthaltsort des Verdächtigen durchgab.

Klappsessel-Attacke und Messerabwehr

Ersten Ermittlungen zufolge geriet das Paar in einen intensiven Streit, der schnell gewalttätig wurde. Der 29-Jährige soll mit einem Klappsessel auf die Frau eingeschlagen haben. Die Frau versuchte, sich mit einem Messer zu verteidigen, was zu weiteren Verletzungen führte. Die 25-Jährige erlitt schwere Schnittwunden an der Hand und Kopfverletzungen. Die Polizei konnte den 29-Jährigen kurz nach der Flucht der Frau festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Zudem stellte die Polizei eine erhebliche Alkoholisierung des Beschuldigten von rund 3 Promille fest.