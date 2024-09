Adria-Tief: Kräftiger Regen in der Nacht auf Montag in der Steiermark

Der Sommer verabschiedet sich mit einem Donnerknall: Ein Adriatief bringt in der Nacht auf Montag Starkregen in die Steiermark.

Der Sommer verabschiedet sich mit einem Donnerknall: Ein Adriatief bringt in der Nacht auf Montag Starkregen in die Steiermark.

„Der Spätsommer verabschiedet sich praktisch über Nacht“, erklärt ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. So werden am morgigen Sonntag noch Sonnenschein und Temperaturen zwischen 24 und knapp 30 Grad in der Steiermark erwartet. Im Laufe des Nachmittags kündigen dann immer mehr hohe Wolken den bevorstehenden Wetterumschwung an.

Ausläufer des Adriatiefs treffen die Steiermark

In der Nacht auf Montag kommt landesweit Regen auf, dieser kann regional auch kräftig ausfallen. „Massive Niederschlagsmengen werden vor allem im benachbarten Kärnten erwartet, Ausläufer können jedoch auch die Steiermark treffen“, betont der Fachmann. Laut ersten Prognosen werden 20 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in dieser Nacht erwartet. „Am wenigsten fällt im Südosten der Steiermark“, so der Meteorologe.

Temperatursturz bringt deutliche Abkühlung am Montag

Auch in den Montagmorgenstunden kann es in der Steiermark noch verbreitet regnen. „Also auch, wenn die Kinder zur Schule gehen“, betont der Experte. Im Süden und Osten seien vereinzelt sogar Gewitter möglich. Im Laufe des Vormittages wird der Regen in der Obersteiermark weniger. Später dann auch in den übrigen Landesteilen. Hier und da zeigt sich sogar kurz die Sonne. Allerdings wird es deutlich abkühlen. „Wir sprechen von einem Temperatursturz von bis zu 10 Grad“, stellt man bei Geosphere Austria klar. Die Höchsttemperaturen liegen meist nur mehr bei 15 bis 21 Grad.