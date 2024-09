Große Harley-Parade: Die Biker knattern vom Faaker See bis nach Villach

Noch bis zum morgigen Sonntag, dem 8. September 2024, findet die European Bike Week rund um den Faaker See statt. Neben einer Drohnenshow zählt wie immer auch die Harley-Parade zu den Highlights der Veranstaltung. Das Spektakel ging am Samstagmittag über die Bühne und zog nicht nur zahlreiche Biker, sondern auch tausende, neugierige Zuschauer an.

Vom Faaker See bis nach Villach und zurück

Der Start erfolgte um 12 Uhr und die Route führte die Biker vom Faaker See über Finkenstein, durch das Zentrum von Villach an den Ossiacher See und via Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See. Dafür werden noch bis 15 Uhr unter anderem die Anschlussstellen Villach-Ossiacher See an der A10 Tauernautobahn sowie die Abfahrt bei Wernberg an der A2 Südautobahn gesperrt.

©PIXURE Design & Fotografie | Melanie Timm | Bei der traditionellen Harley-Parade präsentieren die Biker ihre glänzenden Gefährte. Etliche Zuschauer waren auch heuer mit dabei.