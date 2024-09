Harley-Davidson wurde in Mittewald gestohlen

Eine Harley Davidson wurde kurz vor der heutigen Parade rund um den Faaker und Ossiacher See in Villach-Mittewald gestohlen.

Veröffentlicht am 7. September 2024, 13:26 / ©5 Minuten

Zehntausende Motorradbegeisterte sind für die European Bike Week nach Kärnten gekommen. Einer von ihnen – ein 60-jähriger Mann aus Liechtenstein – muss nun aber wohl ohne seine Harley wieder abreisen. Er hatte das Motorrad unversperrt in Mittewald in der Gemeinde Villach abgestellt. In der Folge wurde das Bike, mit einem Wert von mehreren zehntausend Euro, von dreisten Dieben gestohlen. Der Besitzer zog nun die Polizei hinzu. Die Ermittler des Landeskriminalamtes Kärnten haben den Fall übernommen.

