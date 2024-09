Nach Sturz im Wald: Vermisste 84-Jährige von Polizeihund erschnüffelt

Am Abend des 6. September 2024 machte sich eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung auf den Weg in ein nahegelegenes Waldstück in Neulichtenberg. Sie wollte sich einen umgestürzten Baum ansehen, kehrte jedoch nicht mehr zurück. Besorgt starteten ihr Ehemann und ihr Sohn eine erste Suche, blieben jedoch erfolglos. In ihrer Sorge riefen sie schließlich die Einsatzkräfte zu Hilfe.

Spurensuche mit tierischer Unterstützung

Eine groß angelegte Suchaktion wurde eingeleitet, an der auch eine Streife mit einem Diensthund beteiligt war. Der Hund schlug in einem Waldstück etwa 200 Meter vom Wohnhaus der Pensionistin entfernt an und führte seine Hundeführerin in ein dichtes Gestrüpp. Im Licht ihrer Helmlampe entdeckte die Beamtin schließlich die vermisste Frau, die am Boden lag. Sie hatte mehrere Kratzer an den Armen, war aber ansonsten wohlauf.

Glück im Unglück: Rettung aus dem Gebüsch

Die 84-Jährige erzählte den Rettern, dass sie in der Dunkelheit die Orientierung verloren und gestürzt sei. Da sie nicht mehr eigenständig aufstehen konnte, blieb sie hilflos liegen, bis der Diensthund sie fand. Nach einer kurzen Untersuchung wurde sie wohlbehalten an ihre besorgten Angehörigen übergeben.