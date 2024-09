St. Veit stellt orange Parkbänke mit wichtiger Message auf

Die offizielle Präsentation der neuen orangefarbenen Bänke in St. Veit an der Glan erfolgte kürzlich.

Die Initiative ist Teil der Kampagne „Orange the World“, welche jedes Jahr im November auf das Thema aufmerksam macht. Die Bänke wurden von der Stadtgemeinde bereitgestellt und mit der Farbe Orange gestrichen, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Auch ist auf den Bänken ein QR-Code angebracht, der unter anderem einen Hinweis zur Frauenhelpline gegen Gewalt beinhaltet (0800/222 555). „Die Notrufnummer und auch der HelpCh@t verzeichnen besorgniserregende Zuläufe“, weiß Soroptimist-Club-Präsidentin Maria Tamegger.

St. Veiter Bürgermeister: „Ein kraftvolles Symbol“

„Die neuen Sitzbänke sind nicht nur ein Ort zum Verweilen, sondern auch ein kraftvolles Symbol, das in unserer Stadt ein klares Zeichen setzt: Gewalt gegen Frauen und Kinder hat in unserer Gesellschaft keinen Platz“, betont auch Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Die Initiative sei ein weiterer wichtiger Schritt, St. Veit an der Glan zu einer noch lebenswerteren und sichereren Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen.

Eine orange Bank in jeder St. Veiter Gemeinde

Initiatorin und Soroptimist-Club-Vizepräsidentin Gerda Sickl erklärt: „In St. Veit wurde die neunte und zehnte orangefarbene Bank in Kärnten aufgestellt. […] Mein Ziel ist es, dass es in jeder Gemeinde im Bezirk St. Veit mindestens eine orange Bank steht.“ Die Clubschwestern nutzten die offizielle Präsentation der Bänke in St. Veit auch für rege Diskussionen. So war die Kärntner Gleichbehandlungsanwältin Andrea Felsberger zu Gast in der Herzogstadt.