Fünf Meter durch die Luft geschleudert: Fußgängerin (23) von Auto übersehen

Am Samstagmorgen, den 7. September 2024, ereignete sich in Völs ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Autofahrerin lenkte ihr Auto gegen 8.15 Uhr auf der Völserstraße (L11) in östliche Richtung. Gleichzeitig überquerte eine 23-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg die L11, während sie die Kranebitterstraße in nördlicher Richtung entlangging.

Schwerer Zusammenstoß am Schutzweg

Als die junge Frau die Straße überquerte, wurde sie vom herannahenden Fahrzeug der 28-Jährigen erfasst. Der Aufprall war so heftig, dass die Fußgängerin etwa fünf Meter durch die Luft geschleudert wurde, bevor sie auf der Fahrbahn zu liegen kam. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde umgehend von Rettungskräften in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Fahrerin des PKWs blieb unverletzt, jedoch wurde ihr Fahrzeug erheblich beschädigt. Aufgrund des Unfalls musste die L11 für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung führte.

