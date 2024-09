Tierrettung: Trächtige Kuh stürzte in Riesachbach

Zu einem tierischen Einsatz kam es am Freitag, 6. September, für die Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos. Eine trächtige Kalbin war rund 50 Meter in den Riesachbach abgerutscht, konnte sich nicht mehr selbst befreien und harrte neben einem Wasserbunker im Bach aus. „Da eine herkömmliche Rettung in der engen Schlucht nicht möglich war, wurde mit Absprache der Amtstierärztin, eine Hubschrauberrettung in die Wege geleitet“, berichtet die Feuerwehr.

Kuh gerettet

Die Kuh wurde von den Einsatzkräften gesichert und für den Flug vorbereitet. „Mittels der Menschenrettung- und Absturzsicherungsausrüstung stiegen zwei erfahrene Feuerwehrmänner, der Besitzer des Tieres und die Amtstierärztin gesichert durch den Rest der Mannschaft, zu dem unverletzten Tier ab und bereiteten dort die Rettung vor“, berichtet die Feuerwehr weiter. So konnte die Rettung zügig und ohne Komplikationen durchgeführt werden. Der Einsatz hatte ein Happy End: Das Tier und das ungeborene Kalb haben den Absturz ohne Verletzungen überstanden. Das Kalb wird im November auf die Welt kommen.