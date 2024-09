Zwei Motorradfahrer verletzt: Konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten

Eine Motorradfahrerin (39) fuhr in Richtung St. Niklas, wollte abbiegen und ein dahinter fahrrender Motorradlenker (68) konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Eine Motorradfahrerin (39) fuhr in Richtung St. Niklas, wollte abbiegen und ein dahinter fahrrender Motorradlenker (68) konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Veröffentlicht am 7. September 2024, 15:40 / ©5min/pexels,JakubSisulak/MontageCanva

Eine 39 Jahre alte tschechische Staatsangehörige fuhr am heutigen Samstag, dem 07. September, gegen 11.50 Uhr mit ihrem Motorrad von St. Martin in Richtung St. Niklas. Um in die St. Martiner Straße (L54) einzubiegen, musste sie mit ihrem Motorrad abbremsen. Ein dahinter fahrender Motorradlenker, ein 68 Jahre alter Mann aus Wien, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Motorrad, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Beide Motorradlenker kamen samt Beifahrern zu Sturz

Der Motorradlenker (68) aus Wien und seine Beifahrerin, eine 42-jährige Wienerin, erlitten schwere Verletzungen. Der Motorradlenker wurde vom Rettungshubschrauber und dessen Beifahrerin (42) von der Rettung in das LKH Villach gebracht, heißt es im Polizeibericht. Bei beiden Motorrädern handelt es sich um Modelle der Marke Harley Davidson. Abschließend informierte die Landespolizeidirektion darüber, dass die durchgeführten Alkomatentests negativ verliefen.