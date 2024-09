73-Jährige erlitt Zusammenbruch und rief selbst die Bergrettung

Veröffentlicht am 7. September 2024, 16:34 / ©Bergrettung Villach

Die Bergrettung Villach informierte am heutigen Samstag, dem 7. September, darüber, dass sie zu einem Einsatz in Sternberg/Wernberg ausrückte. Eine 73-Jährige sei während eines Spaziergangs zusammengebrochen. Als sie wieder zu sich kam, verständigte sie selbst die Einsatzkräfte der Bergrettung Villach. Laut den Informationen kam es zu einem medizinischen Notfall mit anschließendem Zusammenbruch. Die Erstversorgung erfolgte durch den Bergrettungsnotarzt.

Spaziergängerin wurde geborgen

Die Bergung wurde mittels Tyromont Tragesystem (Einradtrage) durchgeführt, heißt es weiters seitens der Bergrettung Villach. Die 73-Jährige wurde in weiterer Folge mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht. Abschließend wünscht die Bergrettung Villach in ihrem Facebook-Posting der Dame alles Gute und baldige Genesung.