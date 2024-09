Nationalratswahl 2024: Der Wahlkompass als Orientierungshilfe

Am 29. September 2024 steht die Nationalratswahl in Österreich an und viele Wähler suchen nach einer verlässlichen Orientierungshilfe. Der neu entwickelte Wahlkompass smartvote Österreich, erstellt in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und Politools, bietet genau das. Interessierte können 37 gezielte Fragen beantworten und erhalten im Anschluss eine detaillierte Übersicht darüber, welche Partei ihre politischen Ansichten am besten widerspiegelt.

©smartvote.ch/sotomo.ch | Die smartspider zeigt die politischen Profile der Parteien basierend auf ihren Antworten auf den Fragebogen. Jede Achse steht für ein bestimmtes Ziel in einem Politikbereich. Ein Wert von 100 bedeutet, dass die Partei dieses Ziel stark unterstützt. ©smartvote.ch/sotomo.ch | Die ÖVP verspricht restriktive Migrationspolitik und Law & Order. ©smartvote.ch/sotomo.ch | Die Grünen setzen auf einen ausgebauten Sozialstaat ebenso wie auf ausgebauten Umwelt- und Klimaschutz. ©smartvote.ch/sotomo.ch | Die SPÖ spricht sich für einen ausgebauten Sozialstaat und progressive Gesellschaftspolitik aus. ©smartvote.ch/sotomo.ch | Die FPÖ spricht sich für eine restriktive Migrationspolitik und eine liberale Wirtschaftspolitik aus ©smartvote.ch/sotomo.ch | Die NEOS verbinden progressive Gesellschaftspolitik mit aktiver Außenpolitik.

Fragen zu aktuellen politischen Themen

Die 37 Fragen des Wahlkompasses decken ein breites Spektrum an politischen Themen ab. Dazu gehören Fragen zu Sozialstaat, Klima- und Umweltschutz, Zuwanderung, Sicherheitspolitik sowie Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Franziska Windisch vom Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien hebt hervor, dass die Fragen aktuelle politische Herausforderungen widerspiegeln und die Antworten der Parteien klar und deutlich zeigen.

Innovative Visualisierungen für bessere Klarheit

Der Wahlkompass bietet mehr als nur eine Liste von Übereinstimmungen. Mit der smartmap können Nutzerinnen die Positionen der Parteien auf zwei Achsen visualisieren: den staatlichen Eingriff in die Wirtschaft und die Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen. Die smartspider-Grafik geht noch einen Schritt weiter und stellt die politischen Positionen sowohl der Parteien als auch der Nutzerinnen auf sieben verschiedenen Achsen dar.

Ein bewährtes Tool für klare Entscheidungen

Smartvote, ein Online-Tool, das seit 2003 in der Schweiz erfolgreich eingesetzt wird, hat sich auch international bewährt. Es wird in der Schweiz von bis zu 25 Prozent der Wähler genutzt und hat bereits in vielen Ländern, darunter Bulgarien und Australien, zum Einsatz gekommen. Für die kommende Nationalratswahl in Österreich hat sich ein Team von Experten der Universität Wien mit Politools zusammengetan, um die beste Unterstützung für die Wählerinnen zu bieten.