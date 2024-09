Tram-Weltmeisterschaft 2025: Wien lädt zur ersten Premiere

Bim-Bowling ist eine der Disziplinen, die bei der Tram-WM 2025 in Wien zur Austragung kommen.

Veröffentlicht am 7. September 2024

Am Samstag, den 14. September 2024 treten Wiens Straßenbahnfahrer in Frankfurt bei der Europameisterschaft an. Die Wettbewerbskategorien reichen von Präzisionsfahren bis zu Geschicklichkeitsfahrten und Bim-Bowling. Als Titelverteidiger sind die Wiener auf einer Mission, ihren Titel zu verteidigen und ihre beeindruckenden Fähigkeiten zu zeigen. Stadtchef Ludwig hebt hervor, dass die Veranstaltung nicht nur ein spannender Wettbewerb ist, sondern auch eine Gelegenheit für wertvolle Kontakte und internationale Vernetzung.

Wien bereitet sich auf die Tram-WM vor

Im September 2025 wird Wien Gastgeber der weltweit ersten Tram-Weltmeisterschaft sein. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte das Event gestern an und betonte die Bedeutung dieses internationalen Wettbewerbs. Die Einladung zur Tram-WM wird im Januar 2025 offiziell ausgesprochen, aber die Vorbereitungen in Wien laufen bereits auf Hochtouren. Der Wettbewerb wird von Zweier-Teams bestritten und soll ein herausragendes Ereignis für die Straßenbahnbranche werden.

Erfahrung trifft Innovation

Seit 2012 messen sich europäische Straßenbahnfahrer jährlich in verschiedenen Disziplinen. Der Wettbewerb hat sich als Plattform etabliert, um technische Fähigkeiten und Präzision zu präsentieren. Der bevorstehende Event in Wien wird die internationale Bühne für innovative Techniken und beeindruckende Leistungen bieten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 17:22 Uhr aktualisiert