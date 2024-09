„Lebe wohl, mein Kind“: Schwerkranke Mutter will zur Beisetzung der Tochter

Frau Annemarie am Waldfriedhof in Steyrling, wo sie sich von ihrer Tochter verabschieden konnte – ein emotionaler Moment, ermöglicht durch den Verein Rollende Engel.

Frau Annemarie am Waldfriedhof in Steyrling, wo sie sich von ihrer Tochter verabschieden konnte – ein emotionaler Moment, ermöglicht durch den Verein Rollende Engel.

Frau Annemarie, die seit Jahren an einer unheilbaren Krankheit leidet, steht unter dem drückenden Schatten einer weiteren Tragödie. Ihre 58-jährige Tochter ist verstorben, und trotz ihres eigenen kritischen Gesundheitszustandes wollte sie sich von ihr verabschieden. Leider machte ihre Bettlägerigkeit und die Notwendigkeit medizinischer Betreuung eine Teilnahme an der Beisetzung unmöglich. Diese Situation brachte Frau Annemarie an ihre emotionalen Grenzen, und ihre Traurigkeit war für alle im Pflegeheim spürbar.

Ein unerwarteter Hoffnungsschimmer

Das Pflegeheim wurde Zeuge von Frau Annemaries großem Kummer. Eine einfühlsame Besucherin, die den Verein Rollende Engel kennt, sorgte für einen Hoffnungsschimmer. Sie organisierte, dass Frau Annemarie doch noch die Möglichkeit bekam, zur Urnenbeisetzung nach Steyrling in Oberösterreich zu reisen. Ehrenamtliche Helfer des Vereins, darunter Doris, Manfred und Florian, standen bereit, um diesen Wunsch zu erfüllen.

Eine letzte Reise

Mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug und begleitet von einer Pflegekraft aus dem Heim, machte sich Frau Annemarie auf den Weg nach Steyrling. Der Waldfriedhof, eingebettet in die natürliche Schönheit der Umgebung, bot einen tröstlichen Rahmen für die Verabschiedung. Die Atmosphäre, umgeben von goldglänzenden Bäumen und dem sanften Rauschen des Baches, half dabei, den Abschied etwas leichter zu gestalten.

Herzzerreißender Abschied: Der Verein Rollende Engel erfüllt Annemarie ihren letzten Wunsch.

Eine bewegende Zeremonie

Am Waldfriedhof erlebte Frau Annemarie eine emotionale Zeremonie, die von einer freien Trauerrednerin gestaltet wurde. Die feierlichen Worte und die begleitende Musik sorgten für eine würdevolle Verabschiedung. Frau Annemarie, begleitet von den Wunscherfüllern, kämpfte tapfer gegen die Tränen, während sie sich von ihrer Tochter verabschiedete. Am Ende der Zeremonie konnte sie ihre Tochter bei ihrem Lieblingsbaum, umgeben von Blumen, ein letztes Mal ehren. Nach dem bewegenden Abschied kehrte Frau Annemarie zurück ins Pflegeheim, wo sie den Wunscherfüllern vom Verein Rollende Engel ihren tiefsten Dank aussprach. Ihre Dankbarkeit war spürbar, und sie schätzte sehr, dass ihr letzter Herzenswunsch erfüllt werden konnte.

Ein letzter Wunsch: Frau Annemarie sagt „Lebewohl" zu ihrer Tochter.

