Tödlicher Unfall in Niederösterreich: Frau (75) von Traktor überrollt

Am Samstag, den 7. September 2024, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich im Bezirk St. Pölten-Land ein tragischer Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau aus St. Pölten war mit einem Traktor und Anhänger auf einem asphaltierten Feldweg unterwegs. Sie fuhr aus Ragelsdorf kommend in Richtung Großhain durch das Gemeindegebiet von Obritzberg-Rust. Zur selben Zeit war eine 75-jährige Radfahrerin ebenfalls in diesem Gebiet unterwegs, jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

Notfallversorgung und tragisches Ende

In der Nähe einer Gabelung des Feldweges, kurz vor der Kreuzung mit der L 5121, hielt die Radfahrerin an, stieg vom Fahrrad ab und wollte neben dem langsam fahrenden Traktor vorbeigehen. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde sie jedoch vom Anhänger des Traktors erfasst und überrollt. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau sofort ärztliche Hilfe benötigte. Die sofort eingetroffene Notärztin versorgte die verletzte Frau, die anschließend ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht wurde. Trotz aller Bemühungen der medizinischen Fachkräfte verstarb die 75-Jährige dort an ihren Verletzungen.