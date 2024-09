10.000 Biker brummten ins Finale: Ende der European Bike Week

Die traditionelle Parade, bei der heuer 10.000 Biker mit dabei waren, bildete am heutigen Samstagmittag, dem 07. September, den Höhepunkt der European Bike Week 2024. „Mit einer etwas verkürzten Routenführung, aber nicht minder beeindruckend, zog der rund 15 Kilometer lange Konvoi tausende Besucher entlang der Strecke an“, heißt es seitens des Veranstalterteams der Kärnten Werbung. Auf dem Bike unterwegs waren auch Schlagerstar Stefanie Hertel, Kult-Regisseur Otto Retzer und auch Bill Davidson, Urenkel von Harley-Davidson Firmenmitgründer William A. Davidson, gab sich die Ehre.

Resümee der Veranstalter

„Mit über 100.000 Besuchern, dem spätsommerlichen Wetter und einem vielfältigen Rahmenprogramm, das von den Gästen sehr gut angenommen wurde, geht die European Bike Week als eines der Veranstaltungs-Highlights in Kärnten morgen in ihr Finale“, ziehen Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See Resümee.

„Freuen uns jetzt schon auf 2025“

Sven Kielgas, Eventkoordinator von Harley-Davidson Europe betont: „Tausende Gäste aus aller Welt, darunter sogar Bill Davidson, haben uns besucht und die Region hat wieder einmal ihre bekannte Gastfreundschaft unter Beweis gestellt. Wir hatten jede Menge Entertainment hier – zum Beispiel mehr 30 Bands auf unseren zwei Bühnen – und die H-D Probefahrtbikes waren ständig unterwegs. Wir freuen uns schon jetzt auf die European Bike Week 2025.“

Bis 2030 gesichert

Bis 2030 ist die European Bike Week in Kärnten vertraglich gesichert. Nach der Bike Week ist vor der Bike Week und das Organisationsteam ist bereits am Planen für 2025, informiert die Kärnten Werbung weiters. Fest steht auch schon der Termin für 2026: Vom 08. bis zum 13. September 2026 ist Kärnten dann wieder der Hotspot für die Bikerwelt, heißt es abschließend seitens der Veranstalter.