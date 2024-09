Mann (60) stürzte aus 4,5 Metern Höhe auf den Asphalt

Ein 60 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan half seinem 42-jährigen Schwager, ebenfalls aus St. Veit, bei einem neuen Stallgebäude das Kaltdach zu montieren. Mit dabei war ein 28 Jahre alter Mann, auch aus St. Veit, welcher bei dem 42-Jährigen als Monteur beschäftigt ist. Beim Montieren eines Brettes hielt sich der 60-Jährige am angebrachten Gestänge des Absturznetzes fest, welches nachgab und die gesamte Absturzsicherung nach vorne kippen ließ, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Wollte sich am T-Shirt festhalten

Der Mann versuchte noch, sich am T-Shirt des 28-Jährigen festzuhalten, stürzte aber aus circa 4,5 Metern auf den Asphaltboden. Der 28-Jährige konnte sich festhalten und blieb unverletzt, heißt es weiters. Der abgestürzte 60-jährige Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen, so die Landespolizeidirektion Kärnten.