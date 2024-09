Temperatursturz und Gewitter: So stark kühlt es jetzt ab

Der heutige Samstag brachte Temperaturen um die 30 Grad – es war vielerorts ein prächtiger Spätsommertag. Auch für morgen prognostiziert die Unwetterzentrale noch weitgehend Sonnenschein, zumindest für den Vormittag. Auch am Sonntag werden bis zu 31 Grad erwartet.

In der Nacht auf Montag drohen Gewitter und starke Regenfälle

Ab Nachmittag jedoch soll das Wetter in einigen Teilen Österreichs umschlagen: „Im Laufe der zweiten Tageshälfte breiten sich von Vorarlberg bis Oberkärnten jedoch zunehmend dichte Wolken aus und die Gewitterneigung steigt an.“ Morgen steht im östlichen Flachland vermutlich der letzte Hitzetag des Jahres an, so die Prognose der Unwetterzentrale. Der Sommer verabschiedet sich und in der Nacht auf Montag breiten sich dann Regenfälle und Gewitter auf weite Teile des Landes aus. Das Adria-Tief bringt kräftigen Regen in die Steiermark. Aber auch in Salzburg, Osttirol und Kärnten drohen Gewitter, die teils heftig ausfallen sollen.

©UBIMET Die Prognose der Höchstwerte für den Sonntag.

Der Herbst ist da!

Ab kommender Woche kündigt sich der Herbst an, und das sehr deutlich. Die Temperaturen gehen um 10 Grad zurück, dies prognostizieren mehrere Wetterdienste. „Österreich liegt am Wochenende am Rande eine Tiefs über Westeuropa namens ‚Yonca‘. Mit einer südlichen Strömung gelangen dabei noch feuchtwarme Luftmassen ins Land und die Temperaturen steigen nochmals auf ein hochsommerliches Niveau“, so begründet die Unwetterzentrale die warmen Temperaturen Anfang September. Diese sollen ab kommender Woche auch stark nach unten klettern, denn ab Sonntag nimmt der Tiefdruckeinfluss zu und die neue Woche bringt unbeständiges, frühherbstliches und vor allem deutlich kälteres Wetter.

Temperaturen pendeln sich um die 20 Grad ein

Die nächste Woche wird bewölkt und regnerisch. Zum Wochenstart werden teils kräftiger Regen und Gewitter für den Süden und Südosten prognostiziert. Auch im Flachland zeichnen sich nach langer Trockenheit wieder größere Regenmengen ab, so die Prognosen der Unwetterzentrale: „Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen ein für Jahreszeit passendes Niveau: Die Höchstwerte liegen am Montag nur noch zwischen 17 und 23 Grad. Auch in den Folgetagen macht sich die Sonne rar, das unbeständige Wetter setzt sich fort und die Temperaturen gehen noch leicht zurück“, wird weiters ergänzt. Es werden weitgehend in Österreich Werte um die 20 Grad erwartet.

©UBIMET die Prognose der Höchstwerte für den Montag.

Sommer 2024: Hitzerekorde und Unwetterkatastrophen

Der Sommer verabschiedet sich nach dem Wochenende. Ein Rückblick zeigt: Das Wetter der letzten Monate war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Es wurde mehrere Hitzerekorde gebrochen: „2024 wird wohl das heißestes Jahr der Messgeschichte„, hieß es im August von der GeoSphere Austria. Auch kam es zu einigen Wetterkatastrophen. In mehreren Bundesländern wurde Zivilschutzalarm ausgelöst, so auch in Kärnten und der Steiermark. Auch in Graz-Umgebung kam es Anfang Juni zu einem schweren Unwetter mit verheerenden Schäden.

