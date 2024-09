Kleiner Held: 13-Jähriger reagierte bei Brand heldenhaft

Durch eine am Vorabend angezündete Grabkerze geriet am 7. September 2024 gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung in Velden eine Dekoration in Brand.

Kinder versuchten Brand zu löschen

Durch die Rauchentwicklung löste der Brandmelder aus und die beiden im Haus schlafenden Kinder, 13 und 15 Jahre alt, wurden geweckt. Die 55-jährige Mutter der Kinder befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Kinder reagierten sofort: Sie versuchten mit nassen Handtüchern den Brand einzudämmen, was jedoch nicht gelang.

13-Jähriger alarmierte Einsatzkräfte

In der Folge wurde vom 13-jährigen Sohn die Feuerwehr St. Egyden verständigt, welche den Brand mit 12 Personen rasch löschen konnte. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kinder blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 19:23 Uhr aktualisiert