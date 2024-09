Dreiländereck: Freiwillige Feuerwehr lädt zur 43. „Tour 3“

Die Freiwillige Feuerwehr Seltschach-Agoritschach veranstaltet heuer zum 43. Mal die „Tour 3“ am Dreiländereck. Am Sonntag, dem 8. September kann eine kulinarische Reise durch die Alpen-Adria Region und eine herrliche Aussicht genossen werden. „Die Bergbahn ist nicht in Betrieb, aber nach der körperlichen Anstrengung schmeckt es auf der Alm immer noch am besten“, so die Veranstalter.

Starke Gemeinschaft

„Die Freundschaft zwischen Italien, Slowenien und Österreich ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Nachbarn trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen eine starke Gemeinschaft bilden können“, betont die Freiwillige Feuerwehr Seltschach-Agoritschach. Abschließend wird darüber informiert, dass als Ersatztermin der 15. September festgelegt wurde, sollte die Veranstaltung wetterbedingt nicht möglich sein.

©Marktgemeinde Arnoldstein | Am Foto: Besucher der Tour 3 am Dreiländereck. ©Marktgemeinde Arnoldstein | Bei strahlendem Sonnenschein können kulinarische Schmankerln genossen werden. ©Marktgemeinde Arnoldstein | Die Freiwillige Feuerwehr Seltschach-Agoritschach lädt heuer zum 43. Mal zur Tour 3 am Dreiländereck ein. ©Marktgemeinde Arnoldstein | Im Zeichen der Freundschaft zwischen Italien, Slowenien und Österreich findet auch heuer wieder die Tour 3 am Dreiländereck statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 19:33 Uhr aktualisiert